A Expofeira Agropecuária de Caçapava do Sul chega a sua 85ª edição, que acontecerá de 09 a 11 de outubro no Parque de Exposições Eliseu Benfica. Segundo o Sindicato Rural do município, todos estão confiantes na realização de bons negócios, acreditando no bom momento que o setor está vivendo e na qualidade dos animais que sempre são oferecidos na Expofeira.

Ainda de acordo com o Sindicato, a exposição deste ano será diferente do que os caçapavanos estão acostumados em virtude da pandemia de coronavírus. Não haverá shows, estandes e comércio de produtos, apenas uma feira direcionada a mostra e comercialização de animais. Os julgamentos e remates terão um formato híbrido, com uma parte presencial e outra virtual através do YouTube e do Facebook.

Obedecendo aos protocolos de distanciamento social, haverá restrição de acesso do público e poderão comparecer ao Parque de Exposições somente pessoas diretamente ligadas ao evento.