A 85ª edição da Expofeira Agropecuária de Caçapava do Sul encerrou no último domingo, dia 11, e arrecadou R$873.100,00 em vendas, segundo informações do Sindicato Rural do município. No total, foram vendidos 83 animais, sendo 18 ovinos e 65 bovinos.

Nesta edição, devido à pandemia, os julgamentos e remates tiveram um formato híbrido, com uma parte presencial e outra virtual transmitida através do YouTube e do Facebook.

– Com todas as dificuldades impostas pela pandemia, não tivemos aquela exposição festiva, com shows, estandes e comércio. Mas nos adaptamos aos protocolos e respeitamos o distanciamento. Considero que a Expofeira foi, em parte, um sucesso. Houve uma mostra com animais de ótima qualidade e, para o momento, tivemos uma boa comercialização, propiciando ao produtores de Caçapava acesso a boa genética para suas criações. – declarou o Presidente do Sindicato, Christian Schievelbein.