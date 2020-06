Em razão da pandemia do coronavírus, o governo do Estado altera a data da Expointer 2020. Prevista, como tradicionalmente ocorre, para o fim de agosto, a feira em Esteio está programada para ser de 26 de setembro a 4 de outubro.

A nova data foi anunciada na manhã de quinta-feira (18) pelo secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Covatti Filho. A feira, que neste ano celebra os 50 anos do Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio, deve contar com protocolos de segurança sanitária definidos pela Secretaria da Saúde. Entre as quais, estão em análise a medição da temperatura de visitantes e túneis de desinfecção nos portões de entrada.

De acordo com o secretário Covatti Filho, serão mapeados todos os processos necessários para a realização do evento e encaminhados para análise da Secretaria da Saúde e do Comitê da Crise da Covid-19.

“Vamos trabalhar com todas as hipóteses e discutir todas a ações de proteção possíveis. Nosso trabalho é garantir segurança a participantes e expositores”, afirmou Covatti Filho, acrescentando que a feira deve marcar a retomada do crescimento econômico no Estado.

No ano passado, a 42ª Expointer alcançou faturamento de R$ 2,69 bilhões, dos quais R$ 2,54 bi em intenções de negócios do setor de máquinas e implementos agrícolas.

“É muito importante o produtor saber que nossa disposição é de que a feira aconteça. Estamos fazendo todos os esforços para isso, mas sempre iremos primar pela saúde de todos que irão comparecer”, assegurou o secretário.

A Expointer também é essencial para a agricultura familiar, em especial para as agroindústrias que neste ano, em razão da pandemia, tiveram de enfrentar o cancelamento de inúmeras feiras no Estado. Na edição de 2019, a área movimentou R$ 4,5 milhões.

Informações: Governo do Estado do RS