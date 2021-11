Remates estão entre as principais atrações do evento

Feira mostra a força do agronegócio regional e consolida Lavras do Sul, pequena cidade do pampa gaúcho com 7.500 habitantes, como um dos polos comerciais de remates do Rio Grande do Sul

Por Cristiana La Rocca Teixeira

Direcionada essencialmente ao agronegócio e à valorização do produtor rural, com destaque indiscutível para os remates, a ExpoLavras 2021 encerrou nesta terça-feira, dia 2 de novembro, com volume financeiro total de R$ 13.809.920,00, para 3.745 animais comercializados. Os números quase dobram os resultados da feira passada, que faturou R$ 7.314.910,00. Francisco Abascal, presidente do Sindicato Rural de Lavras do Sul, entidade organizadora do evento, comemorou a repercussão:

– Nosso ponto máximo, que é a venda de animais, superou todas as expectativas, e a volta à normalidade pós-pandemia foi uma surpresa muito positiva. As empresas que costumam frequentar eventos dessa natureza deram uma ótima resposta e não deixaram de aproveitar as oportunidades que oferecemos, se fazendo presentes em grande número – comentou Abascal.

Apesar da crise econômica sentida em vários setores devido à pandemia, o agronegócio segue sempre forte, e a retomada gradual de eventos como a ExpoLavras aconteceu com todas as precauções: a entrada e permanência no parque exigia o uso de máscara.

– O público voltou a frequentar nosso parque em número expressivo, mesmo sabendo das exigências da organização quanto aos protocolos da Covid-19 – comemorou o presidente do sindicato. Nos seis dias de feira (28 de outubro a 2 de novembro), aproximadamente 8 mil pessoas visitaram o parque, de acordo com dados dos organizadores.

Único município do Rio Grande do Sul a oferecer remates todos os sábados, em sua maioria com gado geral, Lavras se transformou em uma vitrine onde muitas empresas se interessam em fazer negócios, e a cidade se firmou como polo comercial na Metade Sul.

Em Lavras, há somente uma praça de remates, o que facilita e centraliza todo o trabalho entre os escritórios rurais locais – Clínica Veterinária, Abascal Remates e Parceria Remates – e também com a Inspetoria Veterinária.

Atrações diversificadas e ótimo público

A feira teve remate de brangus, ovinos, touros e ventres bovinos; Feira de Primavera de Terneiros de Corte; provas equinas, com destaque para a paleteada e o crioulaço; estandes voltados ao agronegócio; expositores de máquinas; praça de alimentação; e atividades culturais. As comissões feminina e jovem do Sindicato Rural também promoveram palestras importantes na ExpoLavras, uma delas com a gerente nacional do Programa Carne Angus – Certificada da Associação Brasileira de Angus – Ana Doralina Alves Menezes, eleita este ano pela Forbes Brasil como uma das 100 mulheres mais poderosas do Agro no país, para um workshop sobre os Desafios da Mulher no Agronegócio e na Pecuária Brasileira.

Alianza del Pastizal reúne produtores na feira



A ONG Alianza del Pastizal realizou, durante a ExpoLavras 2021, com muito sucesso, o Encontro de Produtores. O evento reuniu autoridades, palestrantes e convidados, envolvidos com a necessidade de preservação do Bioma Pampa.

Com o mote no agronegócio sustentável, ou seja, produzir e conservar como único caminho viável para o desenvolvimento das futuras gerações, a Alianza del Pastizal segue um modelo que deu certo e que continua existindo com sua missão fortalecida.

No evento, o Coordenador Nacional da Alianza, Pedro Pascotini colocou em pauta as ações e projetos realizados pela entidade em 2021, e os planos para 2022, falando sobre a atuação da ONG em várias frentes, como a pesquisa acadêmica e a difusão do conhecimento, a certificação da carne, a conservação da biodiversidade e melhoramento do campo nativo, o apoio ao Projeto Geoparque de Caçapava do Sul (Unesco), entre outras questões.

– A Alianza atua de forma conjunta com instituições, o que gera captação de recursos. Além disso, também tivemos novas adesões de produtores nos últimos anos – disse Pascotini. A Alianza tem representações no Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai. No Rio Grande do Sul, são 262 propriedades certificadas, que contribuem para a preservação direta de quase 150 mil hectares de campo nativo.

Sindicato Rural une tradição e bons produtos

Desde 1968, o Sindicato Rural de Lavras do Sul escreve sua história baseada em fidelidade e confiança com os produtores rurais. A partir de um trabalho que começou em 1936, quando ainda era uma Associação Rural, a entidade vem construindo uma relação sólida com seu maior parceiro, através de ações importantes de transparência e relacionamento que ajudaram a criar esta credibilidade.

Neste cenário, uma homenagem muito importante e merecida ganhou forma no Espaço Jacques Fabrício de Souza, dentro do Parque de Exposições, durante a ExpoLavras. Em suas paredes ficarão expostas as fotos dos produtores que presidiram o Sindicato Rural de Lavras do Sul desde a primeira gestão, em 1936, com Chrispim Raymundo de Souza.

É uma forma carinhosa de lembrá-los pela dedicação ao agronegócio e por suas gestões à entidade. Este é o Sindicato Rural, assim como um de seus principais produtos, a ExpoLavras: forte, referência regional, exemplo de colaboração, liderança e modelo de integração social e econômica.

Números da ExpoLavras 2021

7º Remate Seleção Brangus

Comercialização: 129 animais

Faturamento: R$ 1.696.800,000

Destaque: venda de uma vaca com cria por R$ 102.000,00

35ª edição Remate de Ventres

Comercialização: 1.554 animais

Faturamento: R$ 5.439.500,00

1º Remate de Ovinos/Exposição de Ovinos

Comercialização: 19 animais

Faturamento: R$ 24.650,00

21ª edição do Remate de Touros

Comercialização: 31 animais

Faturamento: R$ 378.200,00

38ª Feira de Primavera de Terneiros de Corte

Comercialização: 2.022 animais

Faturamento: R$ R$ 6.270.700,00

Faturamento total da ExpoLavras 2021: R$ 13.809.920,00

Número total de animais comercializados: 3.745 animais

Foto: Bruno Fernandes/Divulgação