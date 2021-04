A Prefeitura informou que a Farmácia Municipal estará aberta neste final de semana, dias 10 e 11, das 14h às 17h, para entregar medicamentos a pacientes diagnosticados com Covid-19. De acordo com a Secretaria da Saúde, a intenção é que as pessoas que procurem o Centro de Atendimento à Covid-19 e saiam com prescrição médica para tratamento retirem imediatamente a medicação necessária.

Também conforme a Secretaria, uma análise de profissionais da saúde aponta que casos que têm necessitado de internação são devido à demora em buscar ajuda médica. A Prefeitura pede que, ao primeiro sintoma gripal, a população busque o Centro de Atendimento à Covid-19, e quem for diagnosticado com a doença mantenha o isolamento dentro da residência para que seus familiares não sejam infectados. Além disso, é importante evitar visitas neste momento para diminuir a circulação do vírus.

Informações e imagem: imprensa Prefeitura