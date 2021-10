A Brigada Militar (BM), o Corpo de Bombeiros, a Vigilância Sanitária e o Conselho Tutelar encerraram uma festa clandestina na madrugada de hoje, dia 24. Segundo a BM, as autoridades receberam informações de que o evento ocorria nas dependências do Arrancadão, na localidade de Rincão dos Godinhos, com a presença de menores de idade e sem seguir os protocolos sanitários vigentes. Além disso, a BM informou que havia recebido ligações de moradores das proximidades que se queixavam de perturbação por algazarra e abuso de instrumentos sonoros.

Também conforme a BM, no local havia aproximadamente 350 pessoas e foi constatado que elas consumiam bebidas alcoólicas em pé e que não havia exigência de comprovante de vacinação para entrar na festa. Os dois responsáveis pelo evento foram identificados, assim como os menores de idade. A Vigilância Sanitária confeccionou um Auto de Infração, assim como o Corpo de Bombeiros. A BM lavrou um Termo Circunstanciado e apreendeu a caixa acústica utilizada na festa.

Foto: BM/Divulgação