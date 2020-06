A Fiscalização Sanitária de Caçapava do Sul, está realizando trabalhos mais intensivos no município, as ações são de extrema necessidade na luta contra a pandemia do coronavírus, onde os fiscais atuam nas orientações no uso correto de máscara, e posteriormente não sendo cumprido pelo cidadão, o mesmo pode ser autuado pelos fiscais conforme decreto em vigor no município. Os trabalhos também são realizados nos comércios para que sejam todos cumpridos os horários de funcionamento e protocolos de saúde pública.

Ainda nesta semana as equipes de Fiscalização estarão ganhando reforço no número de fiscais para que os trabalhos sejam ampliados e ainda mais intensificados na cidade.

“Nosso setor de Fiscalização Sanitária esta recebendo novos fiscais, tendo em vista que vemos que parte da população ainda não cumpre corretamente as normativas do decreto, e, por ser saúde pública estaremos reforçando estes trabalhos com profissionais a fim de ajudar na luta contra o covid-19”, ressaltou o Prefeito Giovani Amestoy.

Informações: Prefeitura Municipal