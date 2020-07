De acordo com a prefeitura municipal, as equipes da fiscalização sanitária da prefeitura de Caçapava do Sul, tem intensificado suas ações, em razão da pandemia do Coronavírus que vem aumentando no município, fazendo com que o poder público estabeleça medidas mais restritivas como proteção a saúde pública.

No sábado (04), uma equipe de fiscalização trabalhou na região das Minas do Camaquã, os fiscais estiveram nos estabelecimentos comerciais da região orientando sobre todas as normativas do decreto em vigor e protocolos de higiene e proteção. Pedestres foram abordados e orientados sobre a importância do uso de máscara e higienização das mãos frequentemente e demais ações de combate a pandemia do Coronavírus. Segundo a Fiscalização Sanitária, mais ações na região estarão ocorrendo nos próximos dias como forma de proteção dos moradores ao vírus.

Ainda no final de semana a equipe com o apoio da Brigada Militar atenderam algumas denuncias de descumprimento do decreto e aglomerações, uma delas foi em um bar autuado por aglomerações em seu interior tendo jogos de bocha e sinuca ( o que está proibido de acordo com decreto estadual), pessoas sem uso de máscara e sem as devidas medidas de proteção a saúde.

Informações: Prefeitura Municipal