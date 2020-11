Depois de horas de espera, às 22:40 foi divulgado o resultado final das Eleições Municipais 2020: Giovani Amestoy (PDT) foi reeleito com 7.594 votos.

Em segundo lugar, o estreante Darlan Freitas (PSB) surpreendeu e alcançou 3.576 votos, deixando em terceiro lugar a candidata do PP, Rosane Abdala, que teve 3.268 votos.

A demora na divulgação do resultado foi causada pela lentidão do site do TSE, ocorrida em todo País, o que deixou eleitores e candidatos em expectativa por horas.

Em Caçapava praticamente não houve divulgação de resultados parciais. As primeiras informações apareceram no TSE às 17:25, com 2,70% das seções apuradas (586 votos). A segunda atualização, por volta das 20:30, já trouxe o resultado praticamente definido.