O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e a diretora do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, Cíntia Goulart Molina, divulgaram um vídeo na quinta-feira, dia 07. Nele, o governador diz que está confiante na disponibilização, por parte do Governo Federal, de doses de vacina contra a Covid-19, e que o Estado está preparado para garantir a imunização.

Segundo a diretora do Centro, há uma tranquilidade quanto à possibilidade da chegada de uma vacina a qualquer momento, pois a rede de vacinação para a gripe está disponível para ser utilizada também na imunização à Covid-19. Neste momento, o Estado tem 4,5 milhões de seringas em estoque e mais 10 milhões em processo de compra.

– A nossa preocupação é com quando as duas campanhas vão se sobrepor. Em relação a isso, já começamos a tomar medidas em setembro, prevendo que isso aconteceria no nosso inverno. Então, já estamos com processos de compra e ainda temos os planos B e C. Muitas empresas se disponibilizaram a ajudar. Para qualquer problema, temos uma saída. A gente não fica sem vacinar por falta de seringa – declarou a diretora Cíntia Molina.

Confira o vídeo na íntegra: