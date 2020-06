O governo do Estado recebeu, na quinta-feira (18), um protocolo da Federação Gaúcha de Futebol (FGF) para retorno e conclusão do Campeonato Gaúcho. O documento foi entregue pelo presidente da FGF, Luciano Hocsman, aos secretários do Esporte e Lazer, Francisco Vargas, e de Governança e Gestão Estratégica, Claudio Gastal.

O protocolo reúne medidas de contingenciamento dos profissionais envolvidos nas partidas e diretrizes operacionais básicas. Entre os apontamentos, estão a redução do número de sedes da competição, a testagem de todos os envolvidos e recomendações que vão desde a chegada ao estádio até as entrevistas coletivas pós-jogo. O campeonato foi suspenso dia 16 de março, em razão da pandemia de coronavírus.

Técnicos do governo vão analisar o documento e uma resposta será apresentada em breve. “Mantemos a característica de nossa gestão, que é o diálogo. O próprio governador contatou os dirigentes da FGF. Assim como fazemos com as demais demandas de outros setores da sociedade, encaminhamos o protocolo da FGF ao nosso Comitê de Dados e vamos emitir um parecer”, afirmou o secretário da SGGE, Claudio Gastal.

Clique e acesse o conteúdo do protocolo da FGF.

Informações: Governo do Estado do RS