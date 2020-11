O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), pagou R$ 43 milhões nesta sexta-feira (27) aos municípios gaúchos. O valor é destinado ao custeio mensal de programas municipais que fazem parte do Sistema Único de Saúde (SUS), como tais como Estratégia Saúde da Família (ESF), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Política Estadual de Incentivo para Qualificação da Atenção Básica (Pies), e outros.

O valor é proveniente do Tesouro do Estado. Com esse pagamento, o Governo do Estado mantém a regularidade das obrigações mensais na área da saúde.

Informações e imagem: Secretaria de Saúde do Estado do RS