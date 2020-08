Foto: Divulgação Grêmio FC

O Gre-Nal 426 foi movimentado. No retorno a Porto Alegre, uma partida aberta, com elementos que se repetem em clássicos. Com isso, melhor para Renato Portaluppi: o Tricolor manteve a tônica da temporada, ampliando para nove a invecibilidade em clássicos. A equipe jogou melhor, venceu o jogo na noite desta quarta-feira (05), na Arena por 2 a 0, conquistou o returno do Estadual e garantiu vaga na decisão do torneio.

Os gols foram marcados no segundo tempo. Aos 4 minutos, Maicon abriu o placar. Já no fim do confronto, Isaque marcou belo gol e decidiu o confronto para o Tricolor.

Com o título do segundo turno assegurado, o Grêmio enfrenta o Caxias na decisão do Gauchão 2020. No entanto, ainda há dúvida quanto à data da realização ou mesmo em que formato acontece a decisão, por conta do conflito de datas com o Campeonato Brasileiro, que começa neste fim de semana. A decisão será confirmada pela Federação Gaúcha de Futebol nesta quinta-feira.

Informações: Correio do Povo