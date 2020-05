Um homem de 40 anos, natural de Caçapava do Sul, foi morto a tiros na noite de sábado, (02), em Caçapava do Sul. O crime aconteceu em um bar na esquina entre as ruas Coronel Romão e a Baltazar de Bem. O nome da vítima não foi informado.

Segundo a Brigada Militar, dois indivíduos encapuzados chegaram no local, avistaram a vítima e fizeram vários disparos de arma de fogo. A BM ainda não tem suspeitos de quem atirou.