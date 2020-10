A Brigada Militar (BM) de Caçapava prendeu, no final da tarde de ontem, dia 5, um homem de 44 anos no Centro da cidade. A BM recebeu denúncias de que ele estava armado e abordou seu veículo. Durantes as buscas, foi encontrado um revólver calibre 44 e munições em uma bolsa pertencente à passageira que o acompanhava. O homem, natural de Rosário do Sul, assumiu que o revólver era seu, foi levado para a Delegacia de Polícia Civil e liberado após pagamento de fiança. Um inquérito foi instaurado para investigar o caso.

Informações e imagem: BM