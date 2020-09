Foto: Polícia Federal (Divulgação)

Um homem de 43 anos foi preso pela Polícia Federal por descaminho de mercadorias em Caçapava do Sul. Ele, que é de Santa Catarina, foi encaminhado para a Penitenciária Estadual de Santa Maria (Pesm).

De acordo com PF, a abordagem foi realizada em uma estrada vicinal no interior de Caçapava, após denúncia. No interior do veículo conduzido pelo homem, foram encontrados 2350 smartphones, além de notebooks, smartwatches e outros equipamentos eletrônicos que teriam origem do Uruguai e não possuíam a devida autorização para entrar no país. A mercadoria foi avaliada em mais de 2 milhões de reais.

Informações: Diário de Santa Maria