Foto: Blog Evaldo Gomes Notícias

O assassinato de uma adolescente de 12 anos por um vizinho chocou o município de Santana da Boa Vista, de 8 mil habitantes, na manhã desta quarta-feira. Segundo a Polícia Civil, a adolescente foi abusada sexualmente antes de ser morta. O caso aconteceu na área central da cidade por volta de 11h50min. O nome da adolescente não foi informado por causa do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A delegada Débora Dias, responsável pelas investigações, conta que a menina teria ido até a casa de uma costureira, que mora em uma casa próxima, para levar uma encomenda, mas não encontrou a mulher. Na residência, estava apenas um jovem, de 29 anos, que seria familiar da costureira e é o principal suspeito do crime.

Segundo Débora, a mãe da adolescente desconfiou da demora da filha para voltar e decidiu ir procurá-la. Quando chegou em frente ao local, encontrou um par de tênis da menina na porta e, desconfiada, acionou a Brigada Militar.

– A mãe desconfiou porque as casas são bem próximas, e a menina havia demorado, o que não era costume. Como é uma cidade pequena, todo mundo se conhecia e tem muita confiança. Nunca imaginaram que poderia acontecer algo assim – relata a delegada.

Ainda de acordo com a delegada, inicialmente, o suspeito disse para a mãe da vítima que a menina não estava na casa. Depois, ele permitiu a entrada dos policiais que encontraram o corpo da vítima dentro de um roupeiro em um dos quartos. A adolescente estava com um cachecol enrolado no pescoço e despida até os joelhos. A provável causa da morte é asfixia, mas somente os laudos periciais poderão confirmar.

– O jovem tinha antecedentes policiais por alguns crimes de conotação sexual, como ato obsceno e ameaça, mas não de algum crime grave contra a vida. Ele nunca havia sido preso antes – afirma.

O suspeito foi preso em flagrante por feminicídio e estupro e foi encaminhado ao Presídio Estadual de Caçapava do Sul. Na porta da delegacia, um grupo de moradores se reuniu para pedir por justiça.

Informações: Diário de Santa Maria