A Brigada Militar recebeu denúncia, na quinta-feira, dia 03, de que uma mulher de 19 anos, natural de Cachoeira do Sul, era mantida em cárcere privado por seu ex-companheiro, um caçapavano de 31 anos e com antecedentes criminais por ameaça, violação de domicílio, dano, perturbação da tranquilidade, lesão corporal, lesão corporal – Lei Maria da Penha, crueldade contra os animais, sequestro e cárcere privado, posse de entorpecentes, porte de arma branca, roubo a motorista de táxi, disparo de arma de fogo, roubo a estabelecimento comercial com lesões, vias de fato, porte ilegal de arma fogo e calúnia.

A vítima declarou que, além de ser mantida em cárcere privado, foi obrigada a manter relações sexuais sem seu consentimento. Ela e o homem foram encaminhados ao Pronto Socorro e, depois, à delegacia para registro. Ele foi preso em flagrante e conduzido ao Presídio Estadual de Caçapava do Sul, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Informações: BM