Por volta das 00h 05min de hoje (05), uma guarnição da Brigada Militar em patrulhamento, visualizou um veículo deslocando pela Rua XV de novembro na contramão e com os faróis apagados, o carro logo foi abordado na Rua Júlio de Castilhos.

Segundo a BM, no momento em que o veículo foi parado, o motorista, um homem de 40 anos, desceu do carro muito alterado e com visíveis sinais de embriaguez, dizendo que não obedeceria as ordens que recebia dos policiais militares para realização da abordagem e caminhou em direção a guarnição na tentativa de agredi-los.

Necessitando, segundo os agentes da BM, fazer o emprego moderado e proporcional da força para aquela situação, posteriormente o homem acatou a polícia então foi realizado busca pessoal onde foi encontrado uma arma branca em sua cintura, sendo que o veículo se encontrava com o licenciamento vencido e foi removido ao depósito credenciado do Detran.

Foi dada voz de prisão ao homem que foi levado ao pronto atendimento para confecção de laudo médico e na sequência apresentado na delegacia de policia civil, onde foi lavrado auto de prisão em flagrante e estipulada pagamento de fiança, a qual foi realizada, sendo o acusado liberado posteriormente.

Fonte: Brigada Militar