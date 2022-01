Um homem foi preso em flagrante na noite de quinta-feira, 27, por maus tratos aos animais. Segundo a Polícia Civil, o Departamento de Proteção Animal do município recebeu uma denúncia de que ele teria matado um gato e solicitou auxílio da Brigada Militar para ir até o local, na Vila Sul. O homem teria dito que matou o gato porque o animal teria comido alguns pintos. Ele teria admitido, ainda, ter degolado uma cadela com uma faca há aproximadamente dois meses por ela também ter comido pintos de sua criação.

Ainda conforme a Polícia Civil, populares informaram sobre a existência de um vídeo mostrando a execução do gato através de arremessos violentos no solo enquanto o animal estava preso por uma corda no pescoço. As imagens foram entregues à Polícia. O homem teria mostrado aos policiais o local onde estava o gato morto, que foi localizado nas proximidades de uma sanga.

Foto: ONG Anjos de Patas