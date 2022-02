Um homem de 25 anos foi preso por posse irregular de arma de fogo na manhã de quinta-feira, dia 03. Segundo a Polícia Civil, a prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência do suspeito, no Bairro São Jerônimo. Ele é investigado pelo envolvimento com uma menor de idade.

Ainda de acordo com a Polícia, a arma, um revólver calibre 32, estava na cama do homem. Além dela, foram apreendidas dez munições de mesmo calibre e um prato com resquícios de cocaína.