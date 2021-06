Um homem foi preso por tráfico de drogas na noite de ontem, dia 18. Segundo a Brigada Militar (BM) de Caçapava, uma guarnição realizava policiamento ostensivo nas ruas da cidade quando, na Avenida Pinheiro Machado, um veículo realizou uma arrancada brusca. O carro foi abordado na Rua Barão de Caçapava. Nele, estavam o homem, de 21 anos, natural do município e com antecedentes por crimes como furto de veículo, furto qualificado, posse e tráfico de drogas, e uma passageira de 33 anos, natural de Porto Alegre e sem antecedentes.

Ainda de acordo com a BM, em busca pessoal, nada foi encontrado com o homem. Com a mulher, estava a chave de um quarto de hotel de Caçapava. Já na revista do veículo, foi localizado, atrás do banco do motorista, um saco plástico com três porções de maconha, num total de nove gramas da droga. Ao ser questionada sobre haver mais entorpecentes no hotel, a mulher respondeu que sim e que colaboraria para entregá-los. No quarto, foram encontrados mais 105 gramas de maconha, 35 gramas de cocaína, R$ 1.570,00, uma balança de precisão, uma faca e um PlayStation 4.

O homem foi preso, encaminhado ao Pronto Atendimento para realizar exame de corpo de delito e conduzido junto aos objetos apreendidos à Delegacia de Polícia de Caçapava. Ele está no Presídio Estadual de Caçapava do Sul, onde permanece à disposição da Justiça. A mulher foi considerada testemunha e liberada, pois o homem assumiu ser o proprietário da droga. O veículo, que está com o licenciamento vencido, foi removido ao depósito do Detran.

Foto: Brigada Militar de Caçapava do Sul