Foto: Divulgação

A Polícia Civil de Lavras do Sul, com apoio da BM e da Susepe, prendeu na noite de ontem um homem de 27 anos por tráfico de entorpecentes e posse de munição, suspeito de integrar uma facção criminosa que tenta se instalar na cidade.

Conforme a ocorrência, ele foi preso em sua residência após cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela justiça de Lavras do Sul. Foi encontrado maconha e munições calibre 38 em sua residência. Foram apreendidos, também, 3 telefones celulares e dinheiro.



A Polícia Civil também investiga o possível envolvimento do preso no homicídio ocorrido na noite de 25/4, que vitimou Jeferson Leandro Marques Rodrigues. O homem foi encaminhado ao Presídio Estadual de Lavras do Sul.