Na noite deste sábado (22), por volta das 20h a Brigada Militar de Caçapava do Sul foi deslocou-se até a rua Tiradentes, no Bairro São Jerônimo, para atender ocorrência de violência doméstica, cárcere privado e ameaça com emprego de arma de fogo, chegando ao local foi feito contato com a vítima que informou ter sido ameaçada pelo seu companheiro, um homem de 44 anos, natural de Inhacora-RS.

O autor, que possui antecedentes criminais por: roubo a residência com lesões, perturbação da tranquilidade,cinco lesões corporais, cinco ameaças, vias de fato, roubo com lesões, cárcere privado e desobediência, resistiu a abordagem, sendo necessário o uso moderado da força para contê-lo.

Foi apreendido no local um revólver calibre 22, argentino da marca Ítalo Gra, além de R$ 1.327,00 reais e 29 munições calibre 22. Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao autor, o qual foi conduzido juntamente com a vítima até o HPS, onde realizaram auto de exame de corpo de delito e logo após foram apresentados da Delegacia de Polícia local, bem como os objetos apreendidos, onde os fatos foram devidamente registrados e o auto de prisão em flagrante delito lavrado.

Informações e imagem: BM