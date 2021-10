Um homem de 70 anos morreu em um acidente no quilômetro 256 da BR-392, em Caçapava. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele conduzia uma carreta Scania com placas de Pelotas e carregada com soja. Por volta das 14h30min de sábado, dia 30, o veículo saiu da pista e colidiu com um barranco.

Também conforme a PRF, houve bloqueio parcial da via devido ao fluxo reduzido, sem que ocorresse a formação de filas. A pista foi liberada às 15h45min.

Foto: PRF/Divulgação