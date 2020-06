Foto: Vinícius Lima

Um homem morreu em um acidente de trânsito ocorrido na madrugada desta quarta-feira (10). O acidente, foi por volta das 6h, entre uma carreta de Santo Ângelo e um Fiat Palio.

A colisão frontal, aconteceu no Km 235 da BR-392, na localidade de Quevedos, em Caçapava do Sul. O motorista do Pálio, que seria de Agudo, morreu no local, mas a pista não chegou a ser interditada.

A remoção do corpo está sendo feita pela Funerária Barbosa e o mesmo será encaminhado ao IML de Cachoeira do Sul.