Um homem de 46 anos morreu em um acidente por volta das 7h50min da manhã de hoje, dia 09, no quilômetro 257 da BR-392, em Caçapava. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele conduzia um Corsa com placas de Caçapava que colidiu frontalmente com uma Hilux de Pelotas. O motorista e o passageiro da camionete não ficaram feridos. No Corsa, não havia passageiros.