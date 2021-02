Segundo informações da Polícia Civil de Caçapava, um homem de 45 anos foi preso em flagrante por tráfico de entorpecentes na sexta-feira, dia 12, no Bairro Persa. Com ele, foram apreendidos 238 gramas de maconha, 82 gramas de cocaína, uma balança de precisão e R$400,00 em espécie. O homem foi encaminhado ao Presídio Estadual de Caçapava do Sul. A prisão foi feita sob coordenação do delegado Adriano Linhares.

Informações e foto: Polícia Civil