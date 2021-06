A Polícia Civil de Caçapava prendeu preventivamente um homem de 23 anos na quarta-feira, dia 16, no Bairro São Domingos. Segundo a Polícia, ele é suspeito de ter participado de uma tentativa de homicídio no Bairro São João em novembro de 2020, quando duas pessoas invadiram uma residência e atiraram contra um homem, atingindo-o no rosto. O suspeito foi encaminhado ao Presídio Estadual de Caçapava do Sul.