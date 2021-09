Dois homens de 23 e 27 anos, naturais de Bagé e com antecedentes criminais foram presos por furto qualificado no início da tarde de hoje, dia 01, em Caçapava. Segundo a Brigada Militar (BM), a sala de operações recebeu a informação de que duas pessoas que portavam uma mochila estavam em atitude suspeita no interior do Cemitério Municipal, e enviou uma guarnição ao local. Ao abordar os suspeitos e revistar a mochila, os policiais encontraram 17 alças metálicas que, conforme a BM, os homens confessaram ter furtado dos jazigos. Eles foram levados à Delegacia de Polícia para registro da ocorrência e responderão ao processo em liberdade.