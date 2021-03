Segundo informações da Polícia Civil de Santana da Boa Vista, um homem de 20 anos foi assassinado no domingo, dia 28 de fevereiro, por volta das 15 horas, na estrada do Passo da Capela, interior do município vizinho. O que se sabe até o momento é que alguém teria chegado até o local em um carro e efetuado disparos contra a vítima, fugindo em seguida.

Na quarta-feira, dia 03, a Polícia informou que havia prendido temporariamente quatro suspeitos de serem os autores do crime. Eles foram encontrados em uma casa na localidade de Rincão dos Moura, onde, segundo as autoridades, estavam escondidos desde o dia do crime. Com o líder do grupo, foi apreendido um revólver calibre 38 e 38 munições. Ainda conforme a Polícia, esta arma foi utilizada no homicídio. Os suspeitos foram encaminhados ao Presídio Estadual de Caçapava do Sul.

A ação ocorreu por meio da Delegacia de Santana da Boa Vista, com o apoio da Delegacia de Caçapava, e sob a coordenação do delegado Adriano Linhares. De acordo com ele, a Polícia chegou até os suspeitos pois já os estava monitorando. Todos eram conhecidos do homem assassinado: um deles diz ser seu desafeto, mas isso não foi comprovado até o momento; outro tem um filho com a companheira da vítima. As motivações do crime ainda estão sendo investigadas.

Informações e foto: Polícia Civil de Santana da Boa Vista