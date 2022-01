A Prefeitura informou que hoje, dia 13, o horário de vacinação contra a Covid-19 na Policlínica será estendido. Assim como ocorreu na terça-feira, dia 11, das 17h às 20h, serão aplicas segundas e terceiras doses. A decisão foi tomada em reunião na quarta-feira, dia 12, entre a secretária de Saúde, Inês Salles, a secretária Geral, Cássia Freitas, o secretário adjunto Geral, Patrick Paz, e o chefe de Gabinete, Higor Casanova.

No mesmo encontro, também foram definidos detalhes sobre a vacinação infantil, que, conforme a Secretaria Estadual da Saúde, iniciará simultaneamente em todos os municípios gaúchos na quarta-feira, dia 19. Segundo a Prefeitura, os detalhes sobre a imunização de crianças de cinco a 11 anos em Caçapava serão divulgados nos próximos dias.

Ainda na reunião de quarta-feira, foi decidido retomar as sanitizações nas unidades de saúde que estão atendendo pessoas com sintomas gripais ou que testaram positivo para Covid-19 e que, se o número de casos seguir aumentando, serão feitas vistorias e uma nova campanha de prevenção.

Nas redes sociais, a Prefeitura informou que o município aguarda uma posição oficial do Governo do Estado para discutir a possiblidade de ações contra a disseminação do vírus.

Imagem: Imprensa Prefeitura