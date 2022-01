A Prefeitura divulgou comunicado na manhã desta terça-feira, dia 11, informando que o horário de vacinação na Policlínica hoje será estendido. Além dos horários normais, segundas e terceiras doses contra a Covid-19 serão aplicadas também das 17h às 20h. Nos postos de saúde (ESF), a vacinação é mediante agendamento. Para se vacinar, é necessário levar a carteira de vacinação e o CPF.

Segundo o comunicado, a medida foi tomada devido ao atual cenário da pandemia no município. Conforme o Boletim Epidemiológico divulgado na segunda-feira, dia 10, há 68 casos ativos de Covid-19 em Caçapava, 62 a mais que no informativo da semana anterior (03 de janeiro). Além disso, também de acordo com o Boletim desta semana, uma pessoa está internada no Hospital de Caridade Dr. Victor Lang devido à doença, 18 aguardam o resultado dos exames e outras 204 são monitoradas.

Imagem: Imprensa Prefeitura