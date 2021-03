Segundo o presidente da Instituição, Florenço Mônego Junior, o Hospital segue atendendo normalmente pacientes com outras enfermidades pelo SUS, convênios e particulares, seguindo todos os protocolos sanitários. Porém, diante da demanda, foi necessário fazer uma ampliação dos leitos Covid-19, acrescendo mais 12 aos 20 já existentes no prédio do Hospital, com uma ala específica para pacientes com a doença. Além destes, existem outros 10 no Pronto Atendimento, totalizando 42 leitos exclusivos para atendimentos de pacientes com a Covid-19.