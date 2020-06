O Hospital de Caridade Dr. Victor Lang, emitiu na noite de hoje (29), uma nota de esclarecimento para relatar todas as ações que vem sendo desenvolvida pela instituição no combate a pandemia de coronavírus.

Confira a nota na integra:

“Frente ao momento que estamos presenciando, não apenas no nosso Município e Hospital, mas em todo o mundo, visto o aumento dos casos diariamente e a disseminação da COVID 19 em nosso Município, o Hospital de Caridade Dr. Victor Lang, informa à população Caçapavana as medidas adotadas para a redução de casos e o controle na disseminação desta doença.

O Hospital tem feito muitos investimentos desde o início da pandemia, em equipamentos, medicamentos e EPEIs necessários ao atendimento dos casos de COVID 19, na sexta-feira dia 19, investiu cerca de 15 mil reais em testes de IGM/IGG para rastreamento de todos os funcionários, a escolha deste teste sorológico para busca de anticorpos foi realizada após o início do aparecimento de casos de pacientes e funcionários no Hospital, sendo este período superior a 10 dias, realizando assim uma triagem de resposta sorológica dos profissionais desta Instituição.

A execução dos testes rápidos foi realizada sob rigorosa boa prática laboratorial diminuindo as chances de falsos positivos e negativos nos testes utilizados, obtendo resultados mais precisos. No decorrer da semana, toda comunidade hospitalar foi testada, sendo que, de 105 testes realizados, apenas 4 testaram positivos para IGM 3,8 % dos funcionários.

Salientamos ainda que todo o funcionário sintomático é imediatamente afastado, orientado isolamento, realizado coleta de PCR e acompanhamento pela Instituição.

Informamos que algumas medidas de segurança já adotadas foram revisadas e reforçadas, assim como realizados em hospitais de toda a região. Os fluxogramas, protocolos de cuidados, protocolos medicamentosos e de exames foram todos revisados de acordo com as notas técnicas também verificadas pelo Estado.

A internação geral foi restrita apenas à urgências e emergências. E quando a internação se torna necessária, os pacientes internados estão sendo acomodados em quartos individuais, reduzindo o risco de contágio.

Todas as equipes estão restritas aos seus locais de trabalho desde o início da pandemia, não havendo circulação de funcionários em outros setores.

A desinfecção interna de todos os setores foi reforçada, com produtos adequados e apoio da equipe de higienização hospitalar, por acreditarmos ser esse procedimento de grande importância.

Informamos ainda que, os resultados de todos os testes de pacientes e funcionários estão sendo repassados ao Município diariamente, e divulgados junto ao boletim municipal para que não haja duplicidade de informações ou má interpretação dos dados epidemiológicos.

Reforçamos a importância do distanciamento social, da correta utilização de máscaras e reforço das práticas de higiene individual e coletiva.

Que sejamos mais empáticos, sensíveis e respeitosos com as Instituições de Saúde, Poderes Públicos e principalmente com os profissionais de saúde que hoje desempenham o papel mais importante de todos, o cuidado. Somos todos um conjunto, para que as ações realizadas sejam efetivas precisamos da colaboração de todos.

O nosso agradecimento especial às equipes de trabalho do Hospital e Pronto Atendimento, que permanecem na luta diária no combate ao Coronavírus e o nosso carinho aos profissionais afastados por comorbidades ou em recuperação.“