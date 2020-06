No inicio da tarde de hoje o Hospital de Caridade Dr. Victor Lang emitiu um comunicado através de sua página no Facebook, para informar a comunidade caçapavana que esta realizando testagem de todos os seus colaboradores expostos a qualquer risco de contaminação ao Covid-19. E que os protocolos de testagem, afastamento e acompanhamento dos colaboradores segue rigorosamente as normativas do Estado.

De acordo com o comunicado o acessoa ao hospital esta restrito desde o mês de março e uma rastreabilidade e controle de temperatura dos colaboradores e todas as pessoas que necessitam acessar os serviços iniciou-se ainda no mês de maio.

Segundo o documento já foram testados 43 colaboradores, 22 deles com testes rápidos e 21 com testes PCR, onde penas duas pessoas testaram positivo para o Covid-19. Ainda existem 10 testes aguardando resultado. Todos foram devidamente orientados quanto ao isolamento social e dos contatos próximos.

Confira o comunicado na integra:

Por Iara Menezes