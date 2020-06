O governo do Estado realizou na terça-feira (16) o pagamento de R$ 50 milhões a cerca de 200 hospitais, clínicas e laboratórios do Rio Grande do Sul que prestam serviço por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Entre as entidades beneficiadas esta o Hospital de Caridade Dr, Victor Lang, ao qual foi destinado o valor de R$ 69 mil reais.

Proveniente do Tesouro do Estado, o valor se refere aos incentivos estaduais pela oferta de serviços como urgência e emergência, plantões presenciais em algumas especialidades prioritárias, atendimento a gestantes de alto risco e rede de atenção ao parto e complementação de diárias de Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) entre outros.

Com este pagamento, o governo do Estado mantém a regularidade dos repasses na área da Saúde, uma das prioridades desde o início da gestão atual.

Clique aqui e veja a lista completa das instituições e valores.

Informações: Governo do Estado do RS