O Hospital de Caridade Dr. Victor Lang (HCVL) publicou uma nota na quarta-feira, dia 13, com orientações para os usuários do Pronto Atendimento. Segundo o comunicado, “em reunião realizada nesta terça feira (11), junto ao Comitê de Monitoramento do Covid-19, foi informado ao Hospital de Caridade Dr. Victor Lang que não serão adotadas medidas de restrição, aguardando manifestação do Governo do Estado, e que não será feita a reabertura da tenda Covid por falta de recursos. Em razão disso, a Secretaria de Saúde do município está recebendo pacientes com sintomas de síndromes gripais na Policlínica e nos postos de saúde, de segunda à sexta-feira, entre 8h às 12h e de 13h às 17h”.

Na nota, o Hospital informa que isso acarretou em um aumento da procura pelo Pronto Atendimento (PA), que recebe pacientes com diversas doenças e casos de urgências e emergências. Como motivo para a maior demanda, o HCVL também cita o fato de que “a rede municipal está recebendo estas pessoas nos horários citados, sem atendimento à noite, finais de semana e feriados”.

O comunicado segue dizendo que “o HCVL gostaria de esclarecer que não tem um espaço separado e isolado para atendimento exclusivo de pacientes com suspeita de COVID em razão de estrutura física do prédio e da capacidade humana de atendimento, atendendo a demanda por respeito à comunidade, mesmo com os riscos para os próprios pacientes, funcionários e médicos” e que “o município deveria intensificar o atendimento aos pacientes Covid-19 em tempo integral, em local isolado, como foi feito na tenda anteriormente, tendo em vista que esta nova variante tem um nível alto de contaminação”.

A nota é finalizada dizendo que, “mesmo sabendo que os casos de internação não são frequentes, devemos manter os cuidados com a nossa população para manter a situação estabilizada. Protejam-se com os cuidados individuais, com uso correto de máscaras, higienização das mãos e demais medidas de proteção. Se necessitar atendimento no PA, evitem aglomerações”.

Imagem: Assessoria de Comunicação/HCVL