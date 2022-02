O presidente do Hospital de Caridade Dr. Victor Lang (HCVL), Florenço Mônego Jr., recebeu o deputado federal Heitor Schuch (PSB) e o deputado estadual Elton Weber (PSB) na manhã de sexta-feira, dia 11. Eles visitaram a instituição acompanhados pelo presidente do partido em Caçapava, Darlan Freitas, e pelos membros do diretório, Thiago Freitas e Ana Paula Côrrea.

Na reunião, Florenço Mônego Jr. relatou como o Hospital vem atuando na pandemia e falou sobre os recursos, tanto financeiros como humano, que foram utilizados para atender aos pacientes neste período.

Os deputados apresentaram uma emendar parlamentar em benefício da instituição no valor de R$ 110 mil, que devem ser usados para custear atendimentos. Segundo o presidente do HCVL, todo recurso externo recebido é de extrema importância para dar continuidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido pela equipe do Hospital, que é o único no município.

– Temos a responsabilidade de acolher e dar o melhor atendimento à comunidade. Agradeço, em nome do Hospital, mais este recurso, que será imprescindível, juntamente com as emendas impositivas dos vereadores, que foram anunciadas na última semana, e também de outros deputados que, sempre que possível, encaminham emendas para o HCVL – finalizou Florenço Mônego Jr.

Informações e foto: Assessoria de Comunicação/HCVL