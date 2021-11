A sala para atendimentos de oftalmologia do Hospital de Caridade Dr. Victor Lang (HCVL) está pronta para receber os pacientes. A partir desta semana, voltam a ser realizados exames, consultas e cirurgias em usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) de Caçapava, Santana da Boa Vista e Encruzilhada do Sul. Os agendamentos para primeira consulta devem ser feitos pelas Secretarias de Saúde dos municípios. Já para reconsultas, serão feitos diretamente no HCVL.

Informações e fotos: Daniel Miranda/Comunicação HCVL