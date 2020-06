Agentes do setor de Epidemiologia da Secretaria Municipal da Saúde de Caçapava do Sul estiveram hoje (18) pela manhã no Lar do Idoso Rosinha Borges para aplicar testes rápidos de Covid-19 nas idosas que lá residem. Foram testadas 42 pessoas. Todos os exames deram resultado negativo.

Por Iara Menezes