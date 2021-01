O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou, na manhã de hoje, dia 05, o Cartão de Confirmação de Inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2020 para quem optou por realizar a prova impressa.

Para conferir a data, a hora e o local onde realizarão a prova, os inscritos devem ter um cadastro no portal do Governo Federal, que pode ser feito em acesso.gov.br, e acessar a Página do Participante através do link https://enem.inep.gov.br/participante.

A versão impressa do ENEM 2020 será realizada nos dias 17 e 24 de janeiro. Já a digital será nos dias 31 de janeiro e 07 de fevereiro. As confirmações para quem optou por esta versão serão divulgadas no próximo dia 15.