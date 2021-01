As inscrições para a edição de 2020 do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) começam nesta segunda-feira, dia 11, e vão até o próximo dia 22. A data do exame, que será constituído de quatro provas objetivas e uma redação, está marcada para o dia 25 de abril.

Podem inscrever-se aqueles que desejem certificação do ensino fundamental ou do ensino médio. No primeiro caso, é necessário ter, no mínimo, 15 anos completos na data das provas. Já no segundo, a idade mínima é de 18 anos.

As inscrições podem ser feitas no Sistema Encceja (clique para ser redirecionado) e são gratuitas, exceto para quem não justificou a ausência na edição de 2019 ou teve a justificativa negada. Nestes casos, o inscrito deverá pagar uma taxa de R$40,00 através de uma Guia de Recolhimento da União, que será gerada ao fim da inscrição.