Hoje é o último dia para inscrição no Sisu 2021, o Sistema de Seleção Unificada do Ministério da Educação, no qual universidades públicas oferecem vagas para quem fez o Enem 2020. Os candidatos com melhor classificação são selecionados, de acordo com suas notas no exame.

Para se inscrever, o interessado deve acessar a página do Sisu na internet: http://sisu.mec.gov.br. É possível escolher duas opções de curso. O resultado será divulgado no dia 13, terça-feira. Quem for selecionado em um dos cursos escolhidos deve fazer a matrícula a partir do dia 14. Quem não for classificado, pode se inscrever para a lista de espera, de 13 a 19 de abril, e seguir concorrendo a uma vaga.

A Universidade Federal do Pampa (Unipampa) é uma das instituições que oferecem vagas pelo Sisu. Há 2.335 vagas em 70 cursos, nos 10 campi da Unipampa. No Campus Caçapava há vagas para os cursos de Ciências Exatas; Engenharia Ambiental e Sanitária; Geofísica; Geologia; e Tecnologia em Mineração.

Mais informações sobre o ingresso na Unipampa podem ser obtidas na página http://ingresso.unipampa.edu.br ou também pelo email do Campus Caçapava: cacapava@unipampa.edu.br