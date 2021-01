A Secretaria de Educação está realizando reparos no Instituto Municipal de Educação Augusta Maria de Lima Marques. Com o objetivo de manter o prédio conservado, estão sendo pintadas as paredes e as aberturas externas. Já no interior, os reparos ocorreram no salão de atos, onde foram instalados ar condicionado, datashow e telão. Além disso, o espaço recebeu nova pintura.