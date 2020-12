A prefeitura informou que os carnês do IPTU 2021 começaram a ser entregues na terça-feira, dia 22. Com o carnê em mãos, o pagamento pode ser feito nas agências lotéricas e bancárias (exceto Banco do Brasil), nos correspondentes bancários ou via internet, acessando o site da prefeitura. O pagamento em cota única pode ter até 15% de desconto e ser feito até 12 de janeiro de 2021.