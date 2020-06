Projeto que retrata janelas do RS estreia exposição em Bagé

Janelas sempre atraíram a jornalista Fernanda Couto, seja pelo colorido, pelo formato ou pela diversidade. Foi desse interesse que surgiu o projeto JanelasRS, no Instagram e Facebook, onde são postadas imagens de diversas cidades do Rio Grande do Sul. E a partir do dia 19 de junho, a vitrine de janelas deixa de ser apenas virtual, com uma exposição fotográfica na Galeria de Arte Edmundo Rodrigues, localizada no histórico Palacete Pedro Osório, em Bagé.

Intitulada “Poesia na Janela”, a exposição surgiu através do convite do Movimento dos Escritores Bageenses (MEB), liderado pela professora e escritora Márcia Duro Mello, para uma parceria. Os membros do grupo selecionaram 60 fotos da página JanelasRS, as quais serviram de inspirações para os poemas que também compõem a mostra. As imagens escolhidas são de Bagé, Dom Pedrito e Candiota.

As imagens

A página JanelasRS tem registros de diversas cidades gaúchas, como Porto Alegre, Gramado, Canela, Santa Maria, Pelotas, Bagé, Jaguarão, Caçapava do Sul, entre outras, feitos de 2008 até agora. Todas as fotos são feitas a partir de celular e não passam por edição.

Fernanda explica que a ideia é registrar aquele momento do patrimônio. “Tenho fotos de janelas de prédios que posteriormente incendiaram, tiveram alteração na fachada, outras foram modificadas e até algumas que não existem mais. Eu não sou uma fotógrafa profissional, mas procuro sempre ter um olhar de turista por onde passo e perceber aqueles detalhes nas construções que se tornam invisíveis para quem os vê com frequência”.

Exposição em tempos de pandemia

A exposição “Poesia na Janela” pode ser visitada de 19 de junho até 20 de julho. O horário de visitação é das 9h às 17h, de segunda-feira à sexta-feira. O período de visitação é de um mês para que não haja aglomeração de pessoas. Ainda em função da pandemia do Novo Coronavírus, não haverá evento de inauguração e para entrar na galeria é obrigatório o uso de máscara. Um vídeo vai ser produzido e postado nas redes sociais da Galeria para visita virtual.

A Galeria de Arte Edmundo Rodrigues faz parte da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Bagé e é dirigida pelo professor e jornalista Gilmar de Quadros.