O Instituto José Bonifácio, órgão de estudos políticos sediado em São Paulo, capital, realizou, esta semana, – o que faz anualmente – a indicação das personalidades que tiveram destaque, nas suas áreas, na defesa dos interesses nacionais, da democracia, da cultura, das artes, das ciências e do desenvolvimento social. Esse prêmio nacional é conferido a diversos segmentos da atividade social, com reconhecimento pelas várias instituições do país.

A personalidade do ano contemplou a figura mítica de Pelé, há muito afastado de sua atividade, porém ainda reconhecido como uma das pessoas mais populares no mundo. Entre outros, foram também destacados: política – Perpétuo Almeida; direito – Gilmar Mendes; agropecuária – Roberto Rodrigues; educação – Marcelo Knobel; cultura – Alessandra Ribeiro; literatura – Jorge Mautner; comunicação – Johnny Saad; e esporte – Formiga.

Como destaque na área do jornalismo, a escolha recaiu no nome de José Antonio Severo, caçapavano de larga atuação em vários órgãos da imprensa brasileira, escrita, falada e televisionada, escritor com produção de diversas obras, com destaque, entre outras, para “gen. Osorio e seu tempo”, “Os senhores da guerra”, “Rios de sangue e Cinzas do sul” (2 vol). Severo, como é mais conhecido no Centro-Sul, iniciou na Rádio Caçapava, na década de 60, e foi patrono da 26ª Feira do Livro, em 2016.