A Justiça suspendeu as aulas de educação infantil e dos 1º e 2º anos do ensino fundamental no Rio Grande do Sul, que estavam permitidas segundo o decreto publicado pelo governo do Estado na sexta-feira, dia 26. A decisão é da juíza Rada Maria Metzger Kepes Zaman, da 1ª Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre, e vale tanto para instituições públicas quanto privadas enquanto estiver em vigor a bandeira preta no modelo de distanciamento controlado.

A ação foi movida contra o governo do Rio Grande do Sul pela Associação Mães e Pais pela Democracia e pelo sindicato que representa os professores da rede pública do Estado, o CPERS.