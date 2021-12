O Laboratório Santa Lúcia inaugurou sua nova sede, na Rua Sete de Setembro, 947, na segunda-feira, dia 29. Segundo Gabriela Abascal, diretora e farmacêutica bioquímica responsável pelo laboratório, a mudança traz melhorias de infraestrutura e modernização.

No Centro Clínico, onde a empresa esteve por mais de 30 anos, agora funciona um posto de coleta. Na casa nova, que conta com toda a parte técnica do laboratório, há um sistema de atendimento diferenciado e moderno para que os clientes tenham uma experiência aprazível no momento de fazer seus exames.

– As pessoas ficam mais próximas das atendentes. Antes, nós tínhamos um balcão mais alto; agora, ele está na altura do cliente. A recepção está mais ampla, e o número de salas de coleta foi aumentado para dar mais agilidade ao serviço. Temos uma copa para os clientes, que podem tomar seu café enquanto tiram dúvidas conosco. Se quiserem subir ao segundo andar, podem conhecer a área técnica e ver como são processados os exames e os resultados – explicou Gabriela.

O Laboratório Santa Lúcia é uma empresa familiar de Caçapava. Foi fundado em dezembro de 1977 pelas irmãs Rosa Lúcia Coradini Vivian e Neli Lúcia Coradini Abascal. No início dos anos 1980, Rosane Coradini Abdala formou-se em Farmácia-Bioquímica e passou a trabalhar no laboratório também. Em 2003, Neli deixou o negócio e quem assumiu seu lugar foi sua filha, Gabriela. Desde 2005, ela e Rosane comandam a empresa, que hoje conta com uma equipe 100% feminina.

Fotos: Isabela Oliveira